для расфасовки крупы понадобилось крупы 50 пакетов вместимость 0,9кг.На сколько больше пакетов вместимостью 0,5 кг потребуется для расфасовки того же количества муки?

Математика
для расфасовки крупы понадобилось крупы 50 пакетов вместимость 0,9кг.На сколько больше пакетов вместимостью 0,5 кг потребуется для расфасовки того же количества муки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50 х 0,9 = 45 кг крупы 2) 45 : 0,5 = 90 пакетов для расфасовки 45 кг муки 3) 90 - 50 = на 40 пакетов больше для расфасовки крупы
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