для расфасовки крупы понадобилось крупы 50 пакетов вместимость 0,9кг.На сколько больше пакетов вместимостью 0,5 кг потребуется для расфасовки того же количества муки?

Математика

для расфасовки крупы понадобилось крупы 50 пакетов вместимость 0,9кг.На сколько больше пакетов вместимостью 0,5 кг потребуется для расфасовки того же количества муки?

Автор: Гость