6,7х-4,83=5,22 помогите пожалйста решить
Математика
6,7х-4,83=5,22 помогите пожалйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,7х-4,83=5,22 6,7х=5,22+4,83 6,7х=10,05 х=10,05:6,7 х=1,5
Гость:
6,7х-4,83=5,22 6,7х=5,22+4,83 6,7х=10,05 х=10,05 : 6,7 х=1,5
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