1)химическая связь в молекуле этина а)одинарная б)двойная В)тройная г)полуторная 2)Сумма коэффицентов в уравнении взаимодействии фенола с металлическим натрием А)6 б)7 в)8 г)9 3)Какое вещество образуется при окислении ...
Химия
1)химическая связь в молекуле этина а)одинарная б)двойная В)тройная г)полуторная 2)Сумма коэффицентов в уравнении взаимодействии фенола с металлическим натрием А)6 б)7 в)8 г)9 3)Какое вещество образуется при окислении метилового спирта на медном катализаторе? а) спирт б)метаналь в)муравьинная кислота г)метилацетат 4)Формулы веществ вступающих в реакцию друг с другом: а) СН4 и НСI б)С2Н2 и Вr2 в)СО2 и Cl2 г)С2Н6 и Н2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В - тройная 2)б - 7 3)б - метаналь 4)а, б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Французская писательница А.Сталь говорила:«Кто истиной любит,тот не ревнует. Главная сущность любви—доверие. Отмените у любви доверие—и вы отнимите...
Математика
для расфасовки крупы понадобилось крупы 50 пакетов вместимость 0,9кг.На сколько больше пакетов вместимостью 0,5 кг потребуется для расфасовки того ...
Математика
Английский язык
“Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is...