1)химическая связь в молекуле этина а)одинарная б)двойная В)тройная г)полуторная 2)Сумма коэффицентов в уравнении взаимодействии фенола с металлическим натрием А)6 б)7 в)8 г)9 3)Какое вещество образуется при окислении ...

Химия

1)химическая связь в молекуле этина а)одинарная б)двойная В)тройная г)полуторная 2)Сумма коэффицентов в уравнении взаимодействии фенола с металлическим натрием А)6 б)7 в)8 г)9 3)Какое вещество образуется при окислении метилового спирта на медном катализаторе? а) спирт б)метаналь в)муравьинная кислота г)метилацетат 4)Формулы веществ вступающих в реакцию друг с другом: а) СН4 и НСI б)С2Н2 и Вr2 в)СО2 и Cl2 г)С2Н6 и Н2

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