Французская писательница А.Сталь говорила:«Кто истиной любит,тот не ревнует. Главная сущность любви—доверие. Отмените у любви доверие—и вы отнимите у нее сознание собственной ее силы и продолжительности,всю ее светлую сторону,—...

Гость: Гость:

Я не совсем согласна с мнением автора. Я согласна с тем, что доверие - это главная сущность любви, но оно не всегда связано с ревностью. Зачастую ревность проявляется как чувство собственности, т.е: "Это - мое! Даже не мотрите, никому не отдам!" Это что касается первого предложения. Что касается всего остального, то с этим я согласна полностью. Без доверия любви не существует. Если ты любишь человека, ты ему веришь. И он тебе верит. Отношения строятся на доверии, дружба строится на доверии и любовь строится на доверии. Может, все-таки, любовь - это не самое главное в жизни? Может, главное - это доверие?