какие требования чаще всего предъявляют работодатели к современному работнику (например , знание компьютера, высокая ответственность и т. п.), какие способности к труду и профессиональной квалификации (знание, практические навы...

География
какие требования чаще всего предъявляют работодатели к современному работнику (например , знание компьютера, высокая ответственность и т. п.), какие способности к труду и профессиональной квалификации (знание, практические навыки по конкретной специальносчти) предлагают наемные работники в обмен на заработную плату. Попробуйте составить деловой портрет работника современного производства. Проведи самоотценку своих возможностей будущего трудоустройства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, что чаще всего теперь предявляют как требование - знание комптютера. Т.к ПК незаменимая вещь. Наемные работники предлагают естественно  свои знания, полученные в высшем учебном заведении, а также какой-либо опыт работы по это специальности. Работадатели часто отказывают людям, не имеющим за спинов хотя бы одного года работы. Работник современного производства : -квалифицированный, -роботающий с техникой, -знающий несколько языков, -ответственный, -имеющий харизу.  
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