Длина окружности 3,5дм. Чему равна лина второй окружности,ук которойдиаметр составляет пять седьмых диаметра первой окружности?

Математика

Длина окружности 3,5дм. Чему равна лина второй окружности,ук которойдиаметр составляет пять седьмых диаметра первой окружности?

Автор: Гость