Выпиши глаголы неопределенной формы Ставить едешь беречь нести держатся стереч?? пасёт мечтаешь улыбаешься - помогите плиз
Русский язык
Выпиши глаголы неопределенной формы Ставить едешь беречь нести держатся стереч?? пасёт мечтаешь улыбаешься - помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
Ставить, беречь, нести, держаться, стеречь
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