Выпиши глаголы неопределенной формы Ставить едешь беречь нести держатся стереч?? пасёт мечтаешь улыбаешься - помогите плиз

Русский язык
Выпиши глаголы неопределенной формы Ставить едешь беречь нести держатся стереч?? пасёт мечтаешь улыбаешься - помогите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ставить, беречь, нести, держаться, стеречь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как называются слова имеющие общую часть и сходные по значению
Ответить
Биология
Свойства животного организма. кроссворд по окружающему миру 3 класс. 7 букв, 8 букв, 11 букв, 4 буквы
Ответить
Математика
Помогите решить 6 заранее спасибо
Ответить
Химия
Вычислить количество вещества хлор вступаещего в реакцию с нтрием массой 23 г
Ответить
Математика
Помогите решить(((задача 5 класса(((
Ответить