Помогите решить 6 заранее спасибо

Математика
Помогите решить 6 заранее спасибо
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1)8050:7=1150 2)1150*500=575 000
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