Придложения со словом заяц

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Придложения со словом заяц
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заяц долго бежал по полю от охотника, но вскоре устал и выдохся
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