Длина окружности колеса тепловоза 5,6 метров когда На некотором расстоянии колесо тепловоза сделала 60 оборотов колесо прицепного вагона сделало 140 оборотов Найдите длину окружности колеса вагона
Математика
Длина окружности колеса тепловоза 5,6 метров когда На некотором расстоянии колесо тепловоза сделала 60 оборотов колесо прицепного вагона сделало 140 оборотов Найдите длину окружности колеса вагона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колеса тепловоза и вагона преодолели один и тот же путь. При условии, что колеса не проскальзывают, их ободы тоже прошли одинаковый путь. Обод колеса тепловоза за один оборот проходит путь, равный длине окружности обода: 5,6 м/оборот. А весь путь, пройденный ободом равен 5,6 м/оборот * 60 оборотов = 336 м Такой же путь прошел обод колеса вагона: 336 м = длина окружности колеса вагона С * число оборотов = С*140 м С*140 = 336 С=336/140 = 2,4 м Ответ: длина окружности колеса вагона 2,4 м
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