Длина окружности колеса тепловоза 5,6 метров когда На некотором расстоянии колесо тепловоза сделала 60 оборотов колесо прицепного вагона сделало 140 оборотов Найдите длину окружности колеса вагона

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Колеса тепловоза и вагона преодолели один и тот же путь. При условии, что колеса не проскальзывают, их ободы тоже прошли одинаковый путь. Обод колеса тепловоза за один оборот проходит путь, равный длине окружности обода: 5,6 м/оборот. А весь путь, пройденный ободом равен 5,6 м/оборот * 60 оборотов = 336 м Такой же путь прошел обод колеса вагона: 336 м = длина окружности колеса вагона С * число оборотов = С*140 м С*140 = 336 С=336/140 = 2,4 м Ответ: длина окружности колеса вагона 2,4 м