{9-4xgt;0 {1+3x_gt;0 пожалуста решите за 5 мин урок
Алгебра
{9-4xgt;0 {1+3x_gt;0 пожалуста решите за 5 мин урок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9----4=5 1+++3=4. 5+++4=9
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