Придумайте сказку анекдот

Литература
Придумайте сказку анекдот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сообразили два зайца в лесу на пузырек водки, а закуски нету Решили пойти к вороне. Нашли ворону на ветке, а в клюве у нее сыр. — Привет, ворона! Она молчит... — Выпить хошь? — ДА! Сыр падает и зайцы съе%ываются. На следующий день опять с бутылкой к вороне: — Ворона, выпить хошь? Молчание... Заяц, наливая в стакан, спрашивает: — Столько хватит? — ДА! Сыр падает, зайцы съе%ываются. На третий день снова с бутылкой к вороне: — Ворона, выпить хошь? Молчание... Заяц, наливая в стакан: — Столько хватит? Молчание... — Ворона, ты что думаешь, мы тебя нае%%ть хотим? — ДА! ! Не,ну так нормально получилось ,только маты убрать 
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