Докажи неравенство:(×+3)×(×-10)lt;(×-5)×(×-2)
Математика
Докажи неравенство:(×+3)×(×-10)lt;(×-5)×(×-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+3)*(х-10)меньше(х-5)*(х-2) 2х+3х+3х-30 8х=30 х=30:8 х=3.75 2х-5х-5х-10 -8х=10 х=10:8 х=1.25
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