Лыжник спускается с горы без начальной скорости и,двигаясь равноускоренно. К концу спуска имеет скорость 8 м/с. Длина склона составляет 130 м .Найдите ускорение и время за которое спуститься лыжник.
Физика
Лыжник спускается с горы без начальной скорости и,двигаясь равноускоренно. К концу спуска имеет скорость 8 м/с. Длина склона составляет 130 м .Найдите ускорение и время за которое спуститься лыжник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = (V²-Vo²)/(2*a) По условию Vo=0, тогда V²=2*a*S Отсюда ускорение: a = V² / (2*S) = 8² / (2*130) = 64/260 ≈ 0,25 м/с² Время: t = V/a = 8/0,25 = 32 c
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