Лыжник спускается с горы без начальной скорости и,двигаясь равноускоренно. К концу спуска имеет скорость 8 м/с. Длина склона составляет 130 м .Найдите ускорение и время за которое спуститься лыжник.

Физика

Лыжник спускается с горы без начальной скорости и,двигаясь равноускоренно. К концу спуска имеет скорость 8 м/с. Длина склона составляет 130 м .Найдите ускорение и время за которое спуститься лыжник.

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