Установить, какие из чисел -3; 0; 1; -4; -2 являются корнем уравнения x(x+3)=4
Алгебра
Установить, какие из чисел -3; 0; 1; -4; -2 являются корнем уравнения x(x+3)=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(х+3)=4 х^2+3х-4=0 D = b^2 - 4 * a * c = (3)^2 - 4 * (1) * (-4) = 25 Т.к. D > 0, то уравнение имеет два корня. x1 = (-b + √(D)) / (2*a) x2 = (-b - √(D)) / (2*a) x1=1 x2=−4 ответ: 1 и -4 являются корнями данного ур-я
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