Сделайте фонетический разбор слова футбол

Русский язык
Сделайте фонетический разбор слова футбол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ф—[ф]— согл., глух., тв,парн. у—[у]— гл., безуд. т—[д]— согл., зв., тв,парн б—[б]— согл., зв., тв, парн о—[о´]— гл., ударн. л—[л]— согл., зв. непарн. (сонорный), тв. 6 б., 6 з.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(5*12-25)(2-3+5*10)-5=?(((
Ответить
Математика
Запиши выражения в тетради столбиком.Из цифр 7,6,2,1,0 составь наибольшее и наименьшее пятизначные числа.Найди их разность.Из цифр разности составь...
Ответить
Биология
Как передвигаются медузы? В чем выражается их приспособленность к подвижному обр??зу жизни?
Ответить
Математика
3×-5(2×-9)=7×+8•(-2+7×) пожалуста ришить
Ответить
Литература
Какой тебе больше всего понравился эпизод в Тарас Бульба
Ответить