Сделайте фонетический разбор слова футбол
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Сделайте фонетический разбор слова футбол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ф—[ф]— согл., глух., тв,парн. у—[у]— гл., безуд. т—[д]— согл., зв., тв,парн б—[б]— согл., зв., тв, парн о—[о´]— гл., ударн. л—[л]— согл., зв. непарн. (сонорный), тв. 6 б., 6 з.
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