Определите работу силы сжатия пружины на 0.05м,жесткость пружины 3*10^6 h/m
Физика
Определите работу силы сжатия пружины на 0.05м,жесткость пружины 3*10^6 h/m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = k*x²/2 = 3*10⁶*0,05²/2 = 3 750 Дж или 3,75 кДж
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