Решить неравенство x(x-1)(3x-7)lt;0

Математика
Решить неравенство x(x-1)(3x-7)lt;0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х (х-1)×(3х-7) 2х-1×3х-7 <0 6х-7<0
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