Длина прямокутника 9 см.она у 3 раза больше чем ширина.Надо найти периметр этого пр??мокутника

Математика

Длина прямокутника 9 см.она у 3 раза больше чем ширина.Надо найти периметр этого пр??мокутника

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