Длина прямокутника 9 см.она у 3 раза больше чем ширина.Надо найти периметр этого пр??мокутника
Математика
Длина прямокутника 9 см.она у 3 раза больше чем ширина.Надо найти периметр этого пр??мокутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9*3=27(см)- ширина 2)9+27*2=72(см)- периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Построили 12этажей дома,осталось постпроить ещё8этажей.на сколько больше этажей п??строили,чем осталось построить?
Математика
Помогите пожалуйста. 4т.2ц.=...ц 84ц= ...т...ц 5т.460кг=...кг 19т.600кг=...ц 42.000кг=...ц 360ц=...т
Математика