Раскройте скобки и упростите выражение:8x - (2x +5) + (x– 1)

Алгебра
Раскройте скобки и упростите выражение:8x - (2x +5) + (x– 1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х-2х-5+х-1=7х-6 как то так
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