Длина прямоугольника 8 см, периметр 24 см. Начерти такой же прямоугольник, раздели его на 2 равных треугольника. Найди площадь каждого треугольника.
Математика
Длина прямоугольника 8 см, периметр 24 см. Начерти такой же прямоугольник, раздели его на 2 равных треугольника. Найди площадь каждого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина прямоугольника - 8см.Периметр - 24 см.Площадь треугольник - ?см^2 Пусть х(см) - ширина прямоугольника, тогда (х+8)х2=24;(х+8)х2=24;х+8=12;х=4(см) - Ширина прямоугольника. Теперь разделим прямогульник на 2 РАВНЫХ треугольника, и найдем их площадь! (8х4):2=32:2=16(см^2) - Площадь треугольника. Ответ: Площадь двух треугольников будет одинакова! Так как мы разделили на два РАВНЫХ треукольника! Площадь равна 16см^2 - (это 16 сантиметров в квадрате!)
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