Длина прямоугольника 8 см, ширина 17 мм. Найди его площадь
Математика
Длина прямоугольника 8 см, ширина 17 мм. Найди его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала нужно перевести в миллиметры 8см=80мм S=80мм*17мм=1360мм=136см. Как-то так
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