В прошлом году втнашем городе построили 4 дома по 62 квартиры и 7 домов по 90 квартир. Сколько всего квартир в этих домах условия и решение
Математика
В прошлом году втнашем городе построили 4 дома по 62 квартиры и 7 домов по 90 квартир. Сколько всего квартир в этих домах условия и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 дом. -по 62 кв. 7 дом. - по 90кв. всего-?кв. 1)7+4=11(дом.)всего 2)62+90=152(кв.)всего ответ:в 11 домах всего 152 квартиры. помойму так точно не знаю
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