В прошлом году втнашем городе построили 4 дома по 62 квартиры и 7 домов по 90 квартир. Сколько всего квартир в этих домах условия и решение

Математика

В прошлом году втнашем городе построили 4 дома по 62 квартиры и 7 домов по 90 квартир. Сколько всего квартир в этих домах условия и решение

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