Составьте рассказ по истории гладиаторские бои

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Основной причиной возникновения гладиаторских игр являлся заимствованный у этрусков погребальный обряд, подобный древней борьбе сумо в Японии. Потенциальные жертвы человеческих жертвоприношений — не только рабы, но и свободные — должны были с мечами в руках сражаться около могилы, и, таким образом, погибал слабый, а сильный оставался в живых, вызывая восторг присутствующих. Многие рабы добровольно старались попасть в школу гладиаторов, так как сражаясь на арене и завоевывая уважение публики, они могли завоевать себе свободу. Нередко рабы затевали драки между собой, чтобы таким образом показать свою силу перед центурионами. В школе гладиаторов новичков ожидали суровые тренировки, многие не справлялись с тяжелой нагрузкой.