Помагите решить задачу с обьяснениями В 19 часов чечера из города угнали машину.У??онщик ехал со скоростью 100 км/ч.Через 20 минут полицейские начали догонять угонщика.Их скорость составляла 120 км/ ч.Через какое время полиция...

Гость: Гость:

За 20 минут = 1/3 часа угонщик успел отъехать от места угона на 100*1/3 = 100/3 км Скорость сближения полицейских и угонщика равна 120-100 = 20 км/ч Настигнет: 100/3 : 20 = 5/3 ч = 1 ч 40 мин. Значит, полиция настигнет угонщика в 20 ч 40 минут.