Помагите решить задачу с обьяснениями В 19 часов чечера из города угнали машину.У??онщик ехал со скоростью 100 км/ч.Через 20 минут полицейские начали догонять угонщика.Их скорость составляла 120 км/ ч.Через какое время полиция...
Математика
Помагите решить задачу с обьяснениями В 19 часов чечера из города угнали машину.У??онщик ехал со скоростью 100 км/ч.Через 20 минут полицейские начали догонять угонщика.Их скорость составляла 120 км/ ч.Через какое время полиция настигнит угонщиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 20 минут = 1/3 часа угонщик успел отъехать от места угона на 100*1/3 = 100/3 км Скорость сближения полицейских и угонщика равна 120-100 = 20 км/ч Настигнет: 100/3 : 20 = 5/3 ч = 1 ч 40 мин. Значит, полиция настигнет угонщика в 20 ч 40 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Определи вид глаголов укажи способ их образования. Составь по данным опорным глаголам текст весна в лесу. Грянул,проснулся,хлынул,затопил,загрем...
Русский язык
Математика