Железы,одновременно,и внутренней и внешней секреции
Биология
Железы,одновременно,и внутренней и внешней секреции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Называются железы смешанной секреции. К ним относятся поджелудочная железа и половые железы.
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