Помогите с биологией!!!!!!!Срочнооооооо!Пжжжж(( Нужно сделать план конспект! 1.Место обитание 2.Строение тела 3.Значение мхов и в жизни человека Срочноооооооо!!! Дам 20 баллов

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Мхи обитают там, где много влаги(на болотах тундры, лесотундра, тайга), их ещё называют- споровые растения, Тело представлено побегом, состоящим из стебля и листьев, но у них нет корней. Размножаются половым путём. Мхи являются индикатором загрязнения окружающей среды.