Звуко-буквенный разбор слова пшиницу пожалуйста помогите
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Звуко-буквенный разбор слова пшиницу пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове «пшени́ца»: слогов—3 (пше-ни-ца), букв—7, звуков—7:п→[п]:согласный, парный глухой, парный твёрдый ш→[ш]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый е→[ы]:гласный н→[н']:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и→[и]:гласный ц→[ц]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый а→[а]:гласный Рекомендованные переносы: пше-ница
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