Расположи 6 точек на четырёх прямых так чтобы на каждой прямой было по 3 точки
Математика
Расположи 6 точек на четырёх прямых так чтобы на каждой прямой было по 3 точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 я не знаю точно надо проверить
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