Карбонат натрия не реагирует с: Ca(No3)2 HCl K2SO4 ZnCl2
Химия
Карбонат натрия не реагирует с: Ca(No3)2 HCl K2SO4 ZnCl2
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Гость:
С K2SO4, т.к. не образуется осадок или газ
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