Выбрать событие которое произошло раньше: а). Восстановление гос. границы СССР б). Подписания акта о капитуляции Германии в). Окончание Второй мировой войны г). Потсдамская конференция
История
Выбрать событие которое произошло раньше: а). Восстановление гос. границы СССР б). Подписания акта о капитуляции Германии в). Окончание Второй мировой войны г). Потсдамская конференция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание второй мировой войны
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