Выбрать событие которое произошло раньше: а). Восстановление гос. границы СССР б). Подписания акта о капитуляции Германии в). Окончание Второй мировой войны г). Потсдамская конференция

История

Выбрать событие которое произошло раньше: а). Восстановление гос. границы СССР б). Подписания акта о капитуляции Германии в). Окончание Второй мировой войны г). Потсдамская конференция

Автор: Гость