Почему писатели широко пользуются прилагательными ?

Русский язык
Почему писатели широко пользуются прилагательными ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости какие писатели,если пишут модерн-то каждое прилогательное является отборочным и ни одно просто так ты не увидишь,т.е они все нужны для подробного описания.Говоря о к примеру реалистах-если лирика является интимной то ты там увидишь этих прилагательных кучу целую,они служат для "переноса" читателя в ту среду, про которую пишет автор
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