Мальчик и девочка тянут
Математика
Мальчик и девочка тянут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик и девочка тянут верёвку за противоположные концы. Девочка может тянуть с силой в 50H, а маличик в 150H. с какой силой они могут натянуть верёвку,не перемещаясь, стоя на одном месте? Это ты имел в виду?
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