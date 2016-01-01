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Мальчик и девочка тянут верёвку за противоположные концы. Девочка может тянуть с силой в 50H, а маличик в 150H. с какой силой они могут натянуть верёвку,не перемещаясь, стоя на одном месте? Это ты имел в виду?