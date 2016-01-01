1) -2,6×(3-3,8)+4,2×(4-2,7) 2) -1,212:0,4+2,9×(2-4,3) Полное решение по действиям, а не просто ответ

Математика
1) -2,6×(3-3,8)+4,2×(4-2,7) 2) -1,212:0,4+2,9×(2-4,3) Полное решение по действиям, а не просто ответ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(3-3,8)=-0,8 2)-2,6*-0,8=2,08 3)4-2,7=1,3 4)4,2*1,3=5,46 5)2,08+5,46=7,54 1)2-4,3=-2,3 2)-1,212:0,4=-3,03 3)2,9*-2,3=-6,67 4)-3,03+-6,67=-9,7
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