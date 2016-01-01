1) -2,6×(3-3,8)+4,2×(4-2,7) 2) -1,212:0,4+2,9×(2-4,3) Полное решение по действиям, а не просто ответ

Математика

1) -2,6×(3-3,8)+4,2×(4-2,7) 2) -1,212:0,4+2,9×(2-4,3) Полное решение по действиям, а не просто ответ

Автор: Гость