Придумать 10 фантазий

Гость: Гость:

Волшебный дом с невидимами дверями . Машина внутри которой целый дом . Огненная кошка. Человек который ходит по лаве и не горит. Панда розового цвета которая умеет летать . Мальчик который летает на ковре самолете . Мальчик с размером в 1см . Корова с 5 ногами . Паук с головой собаки . Ящерица похожая на динозавра