В дно реки вбили сваю длина сваи 40 сантиметров. 1/3 часть находится в земле, 1/4 в воде. Какова длина свай над водой?
Математика
В дно реки вбили сваю длина сваи 40 сантиметров. 1/3 часть находится в земле, 1/4 в воде. Какова длина свай над водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 + 1/4= 7/12 не над водой, значит над водой 5/12. составим 5/12 :30 = 7/12 : х, где х часть сваи не над водой х =42, значит вся свая 72 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В сосуде 72 литров воды. В него за 1 минут вливается 8 литров воды. Через x мин воды в сосуде стало V литров: 1) Задайте функцию V=f(x) формулой....
Русский язык
Преобразуя запись. Придумай из слов словосочетание а из словосочетание предложения. Чистая, воздух- ... Зеленая, листочки-... Пение, птица-... Чудо...
Окружающий мир
Напиши слова в алфовитном порядке: ящерица,лягушка,насекомые,моллюск,голубика,ря??ина,черёмуха,шиповник,кедровые орехи.