Напиши слова в алфовитном порядке: ящерица,лягушка,насекомые,моллюск,голубика,ря??ина,черёмуха,шиповник,кедровые орехи.
Окружающий мир
Напиши слова в алфовитном порядке: ящерица,лягушка,насекомые,моллюск,голубика,ря??ина,черёмуха,шиповник,кедровые орехи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
голубика, кедровые орехи, лягушка, моллюск, насекомые, рябина, шиповник, черемуха, ящерица
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