Помогите, пожалуйста: Составьте и запишите 5 предложений со словами: утром, днём, н??чью, зимой, летом, весной так, чтобы в одном предложении они являлись бы существительными, а в другом наречиями. Подчеркните члены предложения.

Гость: Гость:

Наречия: 1. Утром я делаю зарядку. 2. Зимой у него снега не допросишься. 3. Л етом мы поедим отдыхать в Ялту. 4. Весной просыпается природа. 5. Ночью я плохо спал. Существительные: 1. Я любуюсь красивой зимой. 2. Ранней весной зацветают подснежники. 3. Солнечным утром я вышла во двор послушать пение соловья. 4. Я поздравляю вас с днем рождения. 5. Мы смотрели на звездное небо и наслаждались этой августовской теплой ночью.