Упростите выражение: - 2,4a * (-5b)
Математика
Упростите выражение: - 2,4a * (-5b)
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Решение: -2,4а*(-5b)=12ab Ответ: 12ab
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