Как можно перенести слова Поспешишь и Любишь

Русский язык
Как можно перенести слова Поспешишь и Любишь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пос-пе-шишь и по-спе-шишь. Лю-бишь.
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