Из одного аула в другой расстояние 32,4км одновременно выехали велосипедист и мото??иклист скорость велосипедиста 13,5 км в час а мотоциклиста 23 км в час на сколько часов раньше мотоциклист доберется до другого аула
Математика
Из одного аула в другой расстояние 32,4км одновременно выехали велосипедист и мото??иклист скорость велосипедиста 13,5 км в час а мотоциклиста 23 км в час на сколько часов раньше мотоциклист доберется до другого аула
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32,4 : 13,5 = 2,4 ч - время велосипедиста 2) 32,4 : 23 = 1,4 ч - время мотоциклиста 3) 2,4 - 1,4 = 1 ч Ответ: на 1 час раньше.
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