Из одного аула в другой расстояние 32,4км одновременно выехали велосипедист и мото??иклист скорость велосипедиста 13,5 км в час а мотоциклиста 23 км в час на сколько часов раньше мотоциклист доберется до другого аула

Математика

Из одного аула в другой расстояние 32,4км одновременно выехали велосипедист и мото??иклист скорость велосипедиста 13,5 км в час а мотоциклиста 23 км в час на сколько часов раньше мотоциклист доберется до другого аула

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