Помогите это решить методом интервалов пожалуйста
Математика
Помогите это решить методом интервалов пожалуйста
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Я тоже не понял че это
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