Два поезда номер 5 и 40 отошли одновременно от станции Жуковка и следует в одном направлении через 30 минут оказалось что номер 5 идет впереди и его скорость 85 км\ч сможет ли поезд номер 40 обогнать поезд номер 5 если будет ех...

Гость: Гость:

1) 85 - 75 = 10(км/ч) - скорость удаления поезда №5 от поезда №40 А это значит, что каждый час поезд №5 будет проходить на 10км больше, чем поезд №40 2) 30мин. = 1/2ч 10 * 1/2 =(на) 5(км) впереди был поезд №5 через 30 минут. Ответ: не сможет поезд №40 обогнать поезд №5.