Перечисли причины которые на твой взгляд привели к отставке хрущева
История
Перечисли причины которые на твой взгляд привели к отставке хрущева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Объективные процессы, происходившие в стране, подрывавшие влияние Хрущева как главы партии и государства. 2. Личные отношения, складывавшиеся между Хрущевым и представители тогдашних правящих элит - партийной, военной, промышленной.
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