Перечисли причины которые на твой взгляд привели к отставке хрущева

Гость: Гость:

1. Объективные процессы, происходившие в стране, подрывавшие влияние Хрущева как главы партии и государства. 2. Личные отношения, складывавшиеся между Хрущевым и представители тогдашних правящих элит - партийной, военной, промышленной.