Помогите пожалуйста перевести текст по немецкому-Schau mal,Sabine,ruft Sven,dort sind Akrobaten.Sie fahren Rad.Jongleure,ruft Andreas.Sie jonglieren.Ich kann auch jonglieren.Sibene sagt:Du bist ein Prahlhans,Andreas.So kannst d...

Гость: Гость:

Слушай,Сабина,Свен зовет,там акробатов.Можно ездить на велосипеде.Жонглеры,зовет Андрея.Вы жонглирование.Я может также жонглировать.Sibene говорит:Ты хвастунишка,Андреас.Так ты не можешь жонглировать однако.Или?