Помогите))) В каком ряду во всех словах есть звук й пейзаж,вьюга,южная подъезд,б??ро,вкусный яркая,айсберг,жюри эффект,езжу,рейтинг
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Помогите))) В каком ряду во всех словах есть звук й пейзаж,вьюга,южная подъезд,б??ро,вкусный яркая,айсберг,жюри эффект,езжу,рейтинг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эфект езжу рейтинг ну я так думаю ну езжу нет
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