Срочно!!!!Пожалуйста ,помогите! 1)Альфа -распад Рубидия 2)Бета --распад Рубидия 3)А??ьфа и Бета -распад Рубидия.Пожалуйста!!!!!
Физика
Срочно!!!!Пожалуйста ,помогите! 1)Альфа -распад Рубидия 2)Бета --распад Рубидия 3)А??ьфа и Бета -распад Рубидия.Пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рубидий 85Rb371) ---> 4He2 + 81Br35 (Бром)2) ----> 0e-1 + 85Sr38 (Стронций)3) ----> 4He2 + 0e-1 + 81Kr36 (Криптон)==================(Первое число вверху, второе внизу в названии элемента)
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