Каким компонентом природы наиболее отчетливо внешне отличаются друг от друга пиродные зоны суши? а) животными, б) растительностью, в) почвами, г) строением земной коры.
География
Каким компонентом природы наиболее отчетливо внешне отличаются друг от друга пиродные зоны суши? а) животными, б) растительностью, в) почвами, г) строением земной коры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (животными) все остальные очень схожу между собой,точно ответ А
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