Каким компонентом природы наиболее отчетливо внешне отличаются друг от друга пиродные зоны суши? а) животными, б) растительностью, в) почвами, г) строением земной коры.

География

Каким компонентом природы наиболее отчетливо внешне отличаются друг от друга пиродные зоны суши? а) животными, б) растительностью, в) почвами, г) строением земной коры.

Автор: Гость