Машина расстояние равное 300км приехала за 5ч . за сколько часов она проедет расстояние равное 420 если будет ехать с такой же скоростью

Математика

Машина расстояние равное 300км приехала за 5ч . за сколько часов она проедет расстояние равное 420 если будет ехать с такой же скоростью

Автор: Гость