Машина расстояние равное 300км приехала за 5ч . за сколько часов она проедет расстояние равное 420 если будет ехать с такой же скоростью
Математика
Машина расстояние равное 300км приехала за 5ч . за сколько часов она проедет расстояние равное 420 если будет ехать с такой же скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300:5=60 км,ч скорость 420:60=7ч
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