За 4 дня геологи обследовали 33 километр маршрута 3 дня не изучали по 9 километров Сколько километров обследовали геологи за 4 день

Математика

За 4 дня геологи обследовали 33 километр маршрута 3 дня не изучали по 9 километров Сколько километров обследовали геологи за 4 день

Автор: Гость