За 4 дня геологи обследовали 33 километр маршрута 3 дня не изучали по 9 километров Сколько километров обследовали геологи за 4 день
Математика
За 4 дня геологи обследовали 33 километр маршрута 3 дня не изучали по 9 километров Сколько километров обследовали геологи за 4 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*9 = 27 км - обследовали за первые три дня 2) 33 - 27 = 6 км - обследовали за 4-й день Ответ: 6 км.
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